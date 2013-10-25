إنطلاق مهرجان ابو ظبي السينمائي الدولي لعام 2013

انطلقت الدورة السابعة من مهرجان ابو ظبي السينمائي الدولي لعام 2013 حيث يعرض ويتنافس مجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية والروائية الطويلة وصل عدها الى 92 فيلماً إضافة إلى 73 فيلماً قصيراً من 51 دولة، والتي تتنافس على مجموعة من الجوائز سيتم الإعلان عنها في اليوم الأخير من المهرجان الذي سيستمر حتى الثاني من نوفمبر المقبل.

على السجادة الحمراء، ومضت عدسات المصورين وتسابق الصحافيون لمقابلة النجوم وأهل السينما أمثال الأميركي فورست ويتكر والفلسطينية هيام عباس اللذين يكرّمهما المهرجان بجائزة اللؤلؤة السوداء للإنجاز المهني. المخرج البوسني دانيس تانوفيتش حضر الإفتتاح تمهيداً لتقديم فيلمه، "فصل في حياة جامع خردة" في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. ومثله فعل المخرج الجزائري مرزاق علواش صاحب "السطوح" (مسابقة الأفلام الروائية) و"عمر قتلته الرجولة" (برنامج "الفيلم الأول"). وكيم فيرسو بطلة فيلم "لهؤلاء الذين لا يبوحون بالحكايات" وميرفت أمين ضيفة المهرجان. من مخرجي الأفلام الوثائقية في المسابقة، حضر الإفتتاح قاسم عبد ("همس المدن") ومحمد سويد ("بلح تعلق تحت قلعة حلب"). بينما حضر من مسابقة "آفاق جديدة" مخرج "مصطلح مختصر 12" داستن دانييل كريتن. كذلك، كان الحضور الإماراتي والخليجي لافتاً من خلال ممثلين ومخرجين معروفين.

داخل قاعة قصر الإمارات الكبرى، التف الحضور حول الكلمة الإفتتاحية لمدير المهرجان علي الجابري التي استعاد فيها تاريخ المهرجان منذ انطلاقته الأولى وإلى اليوم، مضيئاً الجوانب والمنجزات التي جعلت منه حدثاً سينمائياُ منتظراً و"سنداً" للسينمائيين العرب من خلال صندوقه.

بعدها، اعتلى المسرح الرئيس التنفيذي لجيجر- لوكولتر، شريك المهرجان الرئيسي، من خلال تقديمها جوائز التمثيل والإنجاز المهني. الظهور الأول لوجه فورست ويتكر على الشاشة الكبرى المثبتة على المسرح كانت كافية لإثارة موجة من التصفيق والتهليل بين الحضور. وبعد اعتلائه المسرح لتسلم جائزة الإنجاز المهني، فاجأ الحضور بكلمة شكر رقيقة وغناء مقطع من أغنية عربية حملها معه من مشاركته الأخيرة في فيلم رشيد بوشارب "طريقة العدو".

كذلك، دعا مقدما الحفل أعضاء لجان التحكيم إلى المسرح: جاكي ويفر، كاميرون بايلي، أحمد راشدي، خالد أبوالنجا، هيام عباس، مهدي فليفل، درة بوشوشة إلى آخرين.

لتقديم فيلم الإفتتاح، استقبلت مديرة البرمجة تيريزا كافينا على المسرح مخرج الفيلم دانييل شكتر، المنتج أشوك أمريتراج، الممثل مارك بون جونيور، والمدير التنفيذي لـ "إيمج نيشن"، المشاركة في إنتاج الفيلم.

"حياة الجريمة" هو الفيلم الروائي الطويل الثاني لشكتر والأول ذو الميزانية العالية والذي عمل فيه مع نجوم من أمثال جينيفر أنيستون وياسين بي وجون هوكس وتيم روبنز وبون جونيور. اقتبس شكتر، الكاتب أيضاً، السيناريو من رواية إلمور لنرد ليقدّمها في إطار كوميديا سوداء، تدور حول خطة اختطاف رجل عقارات فاسد، يقوم بها سجينان سابقان. ولكن الخطة تفشل ليتحول الخط الدرامي في اتجاه اكتشاف الشخصيات وعلاقاتها مع بعضها الآخر.