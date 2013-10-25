حملة عالمية للوقاية من تسمم الأطفال بالرصاص

التعرض لمادة الرصاص فى مرحلة الطفولة من الأمور الخطيرة على صحة الإنسان، حيث يؤدى التسمم به إلى إصابة الأطفال بالعجز الذهنى.

ويطلق العالم أسبوعا لمواجهة تسمم الأطفال بالرصاص فى الأسبوع الأخير من أكتوبر من كل عام، وذلك للتوعية من مخاطر الرصاص وتأثيره المميت على الأطفال.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن هناك 99% من الأطفال فى البلدان النامية يتعرضون للرصاص بشكل يومى سواء من خلال الدهانات التى تحتوى على الرصاص، أو من خلال عوادم السيارات، فضلا عن أن العالم يفقد كل عام ما يقرب من 143000 شخص بسبب التسمم بالرصاص.

ويطلق الرصاص غبارا يسهل على الأطفال استنشاقه مما يؤدى إلى إصابتهم بالتسمم.

وتكمن خطورة الرصاص أن بعض الدهانات التى تحتوى علية تحمل مذاقا حلوا وجاذبا للأطفال مما يجعلهم يضعونها فى أفواههم، وهو ما يؤدى إلى حدوث المضاعفات.

وتسعى منظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الدولية لمواجهه خطر تسمم الأطفال بالرصاص عن طريق تقليص استخدام الرصاص وفرض قيود صارمة على استخدامه.