"الأوقاف" تعمم خطة دعوية لخدمة القضايا الشرعية والوطنية

عَمَّمَت وزارة الأوقاف خطة دعوية أعدها الوزير محمد مختار جمعة، فور عودته من السعودية تتضمن إستراتيجية للعمل عبر المنابر خلال الفترة القادمة تخدم القضايا الشرعية والوطنية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، مساء أمس الخميس، أن خطبة اليوم حسب الخطة، ستكون عن حقيقة التوكّل على الله، ويتولى تنفيذها كبار الدُعاة فى المساجد الكبرى وعلى رأسهم وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الذى يخاطب جميع المصريين من خلال خطبة يلقيها على الهواء مباشرة من مسجد التليفزيون المصرى.

وفى الجمعة التالية لها التى توافق أول نوفمبر يكون موضوع الخطبة بعنوان "نحو عام جديد من العمل والإنتاج ودعم المُنتَج الوطنى"، على أن تكون الخطبة التالية لها بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"، وتأتى الخطبة التى توافق منتصف نوفمبر بعنوان "الرشوة والمحسوبية وخطورة كل منهما على الفرد والمجتمع".

كما تضمنت الخطة وضع خطة جديدة لتنشيط الدعوة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء، من خلال خطبة الجمعة خلال شهر نوفمبر المقبل فى إطار نشر الإسلام الوسطى فى شبه الجزيرة، وفى إطار التصدى للجماعات التكفيرية هناك.

وأكد الدكتور أمين عبد الواحد أمين، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، اعتزام المديرية إجراء، تجربة جديدة بحى المساعيد على أن تُعَمَّم بمساجد المحافظة وهى؛ مسجد السلام، ومسجد المجمع الإسلامي، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الخير والبركة، ومسجد عثمان بن عفان، ومسجد البدور.

وأضاف أمين، فى تصريحاتٍ صحفية، أن الدكتور أمين المدير العام بمسجد السلام الكبير بالمساعيد سيُلقى خُطَب الجمعة خلال الشهر المقبل، ويقوم الداعية الإسلامى الشيخ عبد السلام جابر بإلقاء الخُطَب بمسجد المجمع الإسلامى، والداعية الإسلامى الشيخ محمد الكيلانى بمسجد الخير والبركة، والشيخ محمد البهوتى، بمسجد البدور، والشيخ الصباحى، بمسجد عثمان بن عفان.

وتابع أن ذلك يأتى فى إطار ضخ دماء جديدة وفكر جديد وتغيير النمط القديم بخُطَب مُعَدَّة إعدادًا جيّدًا تحترم فيه عقول الجمهور الذى هو أمانة لدى الدعاة.

كان وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عَقَدَ، اجتماعًا يوم الاثنين الماضى، لمناقشة الخطة الدعوية مع كل من الشيخ محمد عز الدين عبد الستار، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد ترك، مدير إدارة المساجد الكبرى بديوان عام الوزارة.