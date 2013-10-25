أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الشيخ ياسين التهامى فى الليلة الختامية لمولد السيد البدوى

Google+ Print

بدأ منذ قليل المنشد الدينى الشيخ ياسين التهامى، حفل الليلة الختامية لمولد السيد أحمد البدوى بطنطا.

وأنشد التهامى أبياتًا قدم بها التحية للسيد البدوى منها: "فمن جاءنا أهلاً وسهلاً ومرحباً به، والذى يختار يلقاه عندنا".

كان الآلاف من محبى أولياء الله الصالحين قد توافدوا من جميع المحافظات منذ بداية الأسبوع الجارى على ساحة المسجد الأحمدى، استعداداً للاحتفال بالليلة الختامية الليلة.

ويعتبر الاحتفال بمولد البدوى من أكبر الاحتفالات الدينية فى ، وتحتفل به 67 طريقة صوفية، ويقام فى شهر أكتوبر من كل عام حول مسجد البدوى الكائن فيه ضريحه بمسجده الشهير بطنطا، لمدة أسبوع.

1.jpg

G5269aee4b09d9.jpg

G5269aee59c1c5.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - المستشار الإعلامي للجالية المصرية بنيويورك يكشف لقاؤه مع الرئيس السيسي في واشنطن

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة

ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة