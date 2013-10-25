الشيخ ياسين التهامى فى الليلة الختامية لمولد السيد البدوى

بدأ منذ قليل المنشد الدينى الشيخ ياسين التهامى، حفل الليلة الختامية لمولد السيد أحمد البدوى بطنطا.

وأنشد التهامى أبياتًا قدم بها التحية للسيد البدوى منها: "فمن جاءنا أهلاً وسهلاً ومرحباً به، والذى يختار يلقاه عندنا".

كان الآلاف من محبى أولياء الله الصالحين قد توافدوا من جميع المحافظات منذ بداية الأسبوع الجارى على ساحة المسجد الأحمدى، استعداداً للاحتفال بالليلة الختامية الليلة.

ويعتبر الاحتفال بمولد البدوى من أكبر الاحتفالات الدينية فى مصر، وتحتفل به 67 طريقة صوفية، ويقام فى شهر أكتوبر من كل عام حول مسجد البدوى الكائن فيه ضريحه بمسجده الشهير بطنطا، لمدة أسبوع.