دكتور أحمد السواح يكتب: ما الأغذية المناسبة لقصور الشرايين التاجية

جاءنى أحد المرضى والذى اكتشف حديثا وجود قصور بالشرايين التاجية، وبعد الفحص وإنهاء العلاج اللازم جاء الحديث عن الأغذية المناسبة فى الفترة القادمة وعلى الرغم من عدم التزامنا كمصريين كثيرا بالغذاء الصحى حتى فى أوقات المرض تحدثنا عنها، وأردت أن أبدأ معكم بالخضروات الصحية، حيث ينصح بالكرنب لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم والذى يحمى القلب، يليه الجزر والذى يحتوى على كميات عالية من البكتين والتى تخفض نسبة الكولسترول الضار فى الجسم ويخفف معدلات ترسيبها فى الأوعية الدموية وكذلك يساعد على خفض ضغط الدم، ويمكن إضافته إلى طبق السلطة – والذى يعد عنصرا أساسيا فى الغذاء اليومى مع البصل الذى يقى من تجلطات الشرايين ونقطع عليه قطعا من الكرفس الطازج، الذى يعمل على ارتخاء الأنسجة العضلية المبطنة لجدار الشرايين ويزيد من معدلات تدفق الدماء، وأنصح أيضا بتناول فص من الثوم يوميا حيث يحمى الشرايين التاجية ويخفض ضغط الدم ويقى من التجلطات والأكلات الجانبية التى أنصح بها السبانخ لاحتوائها على الحديد والماغنيسيوم والبوتاسيوم وكذا مادة هوموسيستين والتى تحمى شرايين القلب وأخيرا الملوخية وهى من أهم الأوراق الخضراء التى تحتوى على حمض الفوليك الهام جدا والذى يخفض أيضا نسب الكولسترول الضار بالجسم.