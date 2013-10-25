أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دكتور أحمد السواح يكتب: ما الأغذية المناسبة لقصور الشرايين التاجية

Google+ Print
دكتور أحمد السواح يكتب: ما الأغذية المناسبة لقصور الشرايين التاجية دكتور أحمد السواح يكتب: ما الأغذية المناسبة لقصور الشرايين التاجية

جاءنى أحد المرضى والذى اكتشف حديثا وجود قصور بالشرايين التاجية، وبعد الفحص وإنهاء العلاج اللازم جاء الحديث عن الأغذية المناسبة فى الفترة القادمة وعلى الرغم من عدم التزامنا كمصريين كثيرا بالغذاء الصحى حتى فى أوقات المرض تحدثنا عنها، وأردت أن أبدأ معكم بالخضروات الصحية، حيث ينصح بالكرنب لاحتوائه على نسبة عالية من الصوديوم والذى يحمى القلب، يليه الجزر والذى يحتوى على كميات عالية من البكتين والتى تخفض نسبة الكولسترول الضار فى الجسم ويخفف معدلات ترسيبها فى الأوعية الدموية وكذلك يساعد على خفض ضغط الدم، ويمكن إضافته إلى طبق السلطة – والذى يعد عنصرا أساسيا فى الغذاء اليومى مع البصل الذى يقى من تجلطات الشرايين ونقطع عليه قطعا من الكرفس الطازج، الذى يعمل على ارتخاء الأنسجة العضلية المبطنة لجدار الشرايين ويزيد من معدلات تدفق الدماء، وأنصح أيضا بتناول فص من الثوم يوميا حيث يحمى الشرايين التاجية ويخفض ضغط الدم ويقى من التجلطات والأكلات الجانبية التى أنصح بها السبانخ لاحتوائها على الحديد والماغنيسيوم والبوتاسيوم وكذا مادة هوموسيستين والتى تحمى شرايين القلب وأخيرا الملوخية وهى من أهم الأوراق الخضراء التى تحتوى على حمض الفوليك الهام جدا والذى يخفض أيضا نسب الكولسترول الضار بالجسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365