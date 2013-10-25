بالصور.. أكثر من نصف مليون صوفى يحتفلون بمولد"السيد البدوى"

تحتفل محافظة الغربية الليلة بمولد العارف بالله السيد " أحمد البدوى"، بحضور أكثر من نصف مليون صوفى على مستوى الجمهورية وبمشاركة القيادات الصوفية وشيوخ الطرق والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية.

كان الآلاف من محبى ومؤيدى أولياء الله الصالحين، قد توافدوا من جميع المحافظات منذ بداية الأسبوع الجارى على ساحة المسجد الأحمدى، وأقاموا الخيام بالقرب من المسجد, استعدادا للاحتفال بالليلة الختامية.

ويعتبر الاحتفال بمولد البدوى من أكبر الاحتفالات الدينية فى مصر، حيث تحتفل 67 طريقة صوفية، ويقام فى شهر أكتوبر من كل عام حول مسجد البدوى الكائن فيها ضريحه بمسجده الشهير، لمدة أسبوع وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جانبها أعلنت محافظة الغربية حالة الطوارئ على مدار الأسبوع، استعدادا للاحتفال بالمولد، بتكثيف الحملات الأمنية بالساحة الأحمدية ومناطق الاحتفال، وتوفير أجهزة كاشفة للمفرقعات ودوريات تجوب الشوارع طوال فترة الاحتفالات، وتخصيص عدد 2 أتوبيس من سيارات مرفق النقل الداخلى لنقل رواد المولد من مدخل مدينة طنطا حتى ساحة الاحتفال بالمجان، وتخصيص سيارات لتوزيع الخبز للمواطنين فى أماكنهم بساحة الاحتفال، والذبح المجانى فى مجازر المحافظة لأصحاب النذور خلال أسبوع المولد.

وأكد اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، أن الاستعدادات للمولد، تضمنت زيادة عدد أفراد الحراسة الأمنية داخل المسجد وعلى صناديق النذور والمقامات والأضرحة ورفع درجات الاستعداد فى المستشفيات، وتجهيز أجهزة بديلة لتوفير الكهرباء فى حالة انقطاعها، وتكثيف أعمال النظافة فى الشوارع وساحات الاحتفال وإزالة جميع الإشغالات الموجودة حول المسجد، وتوفير سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

كما قامت مديرية الثقافة، بتدشين أسبوع ثقافى شامل عروض أدبية من الشعر والأدب والرواية, والمقامات الموسيقية من تأليف وأداء فرقة الفنون الشعبية بالغربية،

ولازالت خيام الطرق الصوفية تشهد حلقات ترديد الأناشيد الصوفية المعروفة فى حب الرسول، وحمل الأعلام الخضراء، والتكبير والتهليل، وسط زحام شديد من قبل منتسبى هذه الطرق الصوفية.

وأدى الزحام الشديد لتوقف المعاهد الأزهرية بمدينة طنطا عن العمل بعد الغياب التام للطلاب والطالبات، بسبب الزحام فى الشوارع، كما قامت المدارس القريبة من أماكن الاحتفالات والزحام بالانصراف مبكرا نصف يوم، أمس الخميس، نظرا لشدة الزحام وهو ما دعا معظم الطلاب للعزوف عن الحضور للمدارس.

ومن جانبها قامت مديرية أمن الغربية بعمل حالة من الاستنفار الأمنى، تأمينا لزوار مقام السيد البدوى، الذين توافدوا من كل المحافظات للاحتفال بمولده.

وقامت قوات الأمن بعمل كمائن ثابتة فى مداخل ومخارج مدينة طنطا، وأخرى متحركة فى مداخل ومخارج منطقة السيد البدوى، فضلا عن تمركز قوة ثابتة فى محيط ديوان المسجد، خوفا من وقوع أعمال شغب أو عنف أو اندساس خارجين على القانون وسط المحتفلين من أتباع الطرق الصوفية.