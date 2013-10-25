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رئيس وزراء الجزائر يبحث مع مبعوث أممى تطورات الأوضاع فى المغرب العربى

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رئيس وزراء الجزائر يبحث مع مبعوث أممى تطورات الأوضاع فى المغرب العربى رئيس وزراء الجزائر يبحث مع مبعوث أممى تطورات الأوضاع فى المغرب العربى

استقبل عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائرى اليوم الخميس، كريستوفر روس المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.

وقال بيان لرئاسة الوزراء فى الجزائر أن اللقاء الذى جرى بحضور مجيد بوقرة الوزير الجزائرى المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والأفريقية، سمح بـ"التطرق إلى الأوضاع فى المنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك".

وكان روس قد أجرى مباحثات صباح اليوم الخميس مع وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة.

ووصل روس أول أمس الثلاثاء إلى الجزائر فى إطار جولة زار خلالها المغرب ومخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضى الصحراوية وموريتانيا.

وتندرج جولة روس فى إطار الجهود التى يبذلها باسم الأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة الطرفين المتنازعين (المغرب وجبهة البوليساريو) على إيجاد حل سياسى مقبول من كلا الطرفين من شأنه أن يضمن حق الشعب الصحراوى فى تقرير مصيره.

ومن المنتظر أن يقدم روس تقريرا حول جولته هذه إلى مجلس الأمن الأممى فى نهاية الشهر الحالى.

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مصر 365