نقص فيتامين "د" يعرض الأطفال للإصابة بالأنيميا

أكدت دراسة طبية أن الأطفال الذين يعانون نقصا من فيتامين "د" فى أجسامهم يصبحون أكثر عرضة للإصابة "بالأنيميا".

كانت الأبحاث قد أجريت على عينة عشوائية من الأطفال بلغت نحو 10,400 ألف طفل حيث وجد أن تراجع مستوى فيتامين "د" فى دمائهم كان ملحوظا بشكل كبير بين الأطفال الذين عانوا من الأنيميا، حيث تراجعت كريات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعى.

وأشارت الأبحاث أن الأطفال الذين تنخفض بينهم مستوى فيتامين "د" عن معدل 30 نانو جرام فى كل ملليلتر ارتفعت بينهم بمعدل الضعفين فرص الإصابة بالأنيميا بالمقارنة بالأطفال الذين نعموا باستقرار مستوى هذا الفيتامين الهام فى دمائهم.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه البيانات إلى أن 14% من الأطفال الأمريكيين من السود يعانون من نقص فى مستوى فيتامين "د" فى مقابل 12% بين الأطفال الأمريكيين من البيض.