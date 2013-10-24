سكرتير عام الجمعيات الإسلامية لـ"الوطن": تمكنا من كبح جماح "التكفيرين" بالفكر وليس العنف

فايد لم نلجئ للأمن فى حربنا مع التكفيرين لأنهم لم يستخدموا العنف

كتب : سهاد الخضرى منذ 52 دقيقة

أكد الشيخ تامر فايد سكرتير عام الجمعيات الإسلامية بدمياط، تمكن الاتحاد من "كبح جماح الفكر التكفيرى"، الذى تنتهجه جماعة التكفير والهجرة، التى ترتكز بقرية السواحل مركز كفر البطيخ، عن طريق اتباع الفكر الصحيح فى المساجد.

وأوضح فايد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن معتنقي الفكر التكفيرى بدمياط "حاولوا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الاستيلاء على بعض المساجد التابعة لمديرية الأوقاف والأهالى، بخاصة فى مركز كفر البطيخ وقرية الشعراء"، مشددا على أن "الفكر لا يقاوم سوى بالفكر"، مؤكدا عدم استعانتهم بأجهزة الأمن فى حربهم الفكرية التى شنوها على التكفيرين من بداية 2013، "لأن الفكر لايحده الرصاص أو أسوار السجون"، بحسب قوله.

وتابع فايد "لقد استعنا بمشايخ اتحاد الجمعيات الإسلامية المؤهلين لمقاومة الفكر التكفيرى الدارسين لمناهج العقيدة والفرق والمذاهب وكيفية الرد على الفرق".

وطالب فايد الشباب المتدين بـ"عدم الاستماع للأفكار الظلامية الهدامة".

وتعد قرية السواحل بمحافظة دمياط من أبرز معاقل التكفيرين، ومن أبرز قادتهم: نجيب أبو إسماعيل، عبد الحكيم أبو عمر، وعمار أبو إسماعيل، ومجدى الحصرى.