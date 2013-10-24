' ريال مدريد يحتاج للتطور '

يرى سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد أن فريقه على الطريق الصحيح، إلا أنه مازال في حاجة لمزيد من التطور.

وقال راموس لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "في الحقيقة مازال هناك العديد من الأشياء التي نحتاج لتطويرها، رغم أنه لا يوجد طريقة أفضل للفوز مثل الذي تحقق يوم الأربعاء."

وفاز ريال مدريد على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف صاحب الـ27 عاما "الفوز دائما يرفع الحالة المعنوية للفريق، وهو دليل على أننا نسير في طريقنا الصحيح نحو تحقيق ما نريده."

يُذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة برشلونة يوم السبت المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.