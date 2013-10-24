أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي: تعويم الجنيه ورفع الدعم خطوات لتحسين الاستثمار -
ستاد مصر: ما يحتاجه الزمالك ليعود للمنافسة في الدوري -
ستاد مصر: تصريحات شتراكا - المدير الفني لنادي الإسماعيلي عقب الهزيمة من مصر للمقاصة -
ستاد مصر: تصريحات ماكيدا عقب فوز الاتحاد السكندري على طنطا ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري -
مساء dmc - رئيس البنك الدولي لـ الرئيس السيسي: مصر حققت تقدمآ في الإصلاح الاقتصادي -
وزير شئون النواب ينفى تقديم مشروع قانون "خفض سن القضاة" -
خالد الجندي عن التحرش بـ"فتاة الزقازيق": كارثة حولت المجتمع لوحوش آدمية ​-فيديو -
بعد حكم تيران وصنافير.. مصطفى بكري: الكرة في ملعب البرلمان -
كبيش: حكم سريان اتفاقية تيران وصنافير «منعدم ولا أثر له» -
فيديو| المسلماني: عدلي منصور لا يحصل على أجر لرئاسته «أمناء» البورصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' ريال مدريد يحتاج للتطور '

Google+ Print
' ريال مدريد يحتاج للتطور ' ' ريال مدريد يحتاج للتطور '

يرى سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد أن فريقه على الطريق الصحيح، إلا أنه مازال في حاجة لمزيد من التطور.

وقال راموس لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "في الحقيقة مازال هناك العديد من الأشياء التي نحتاج لتطويرها، رغم أنه لا يوجد طريقة أفضل للفوز مثل الذي تحقق يوم الأربعاء."

وفاز ريال مدريد على ضيفه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف صاحب الـ27 عاما "الفوز دائما يرفع الحالة المعنوية للفريق، وهو دليل على أننا نسير في طريقنا الصحيح نحو تحقيق ما نريده."

يُذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة برشلونة يوم السبت المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع