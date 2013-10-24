نائب رئيس جامعة الأزهر: الوضع هادئ وبدأنا في عمل مجالس تأديب للطلاب المخالفين

كتب : فاطمة النشابي الخميس 24-10-2013 13:53

أكد الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن الوضع داخل الجامعة هادئ.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لأستوديو بث مباشر مع منى الشايب، على شاشة CBC، أن التجمع الوحيد داخل الجامعة هو لمجموعة من الطلبة عددهم لا يزيد عن العشرين طالبًا وهذا الأمر خاص بالمدينة الجامعية.

وقال أيضًا إن الدراسة لم تتوقف منذ بدء الدراسة رغم محاولات طلاب الإخوان المستميتة لتعطيل الدراسة، وأشار إلى أن إدارة الجامعة بدأت في اتخاذ إجراءات ضد الطلاب المتظاهرين مثل مجالس التأديب، وهذا يبدأ من الإنذار وحتى الفصل، وهذا يأتي بحسب المخالفة التي ارتكبها الطالب.