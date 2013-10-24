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غياب شيكابالا وعيد عن تدريبات الزمالك الجماعية

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غياب شيكابالا وعيد عن تدريبات الزمالك الجماعية غياب شيكابالا وعيد عن تدريبات الزمالك الجماعية

غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد عيد عبد الملك نجما وسط الزمالك عن تدريبات الفريق الجماعية يوم الخميس استعدادا لموجهة دور الثمانية بكأس أمام الإنتاج الحربي.

وتأهل الزمالك لمواجهة الإنتاج يوم الأحد بإسقاط طنطا برباعية كان لعيد نصيبا في تسجيل الهدف الأول، بينما ساهم شيكابالا في ثلاثة أهداف.

وأعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي غياب الثنائي عن التدريبات الجماعية بعد شكوى عيد من كدمة في وجه القدم.

بينما يعاني شيكابالا من إجهاد، مما دفع الجهاز الطبي للفريق الأبيض بتوجيه الثنائي لتدريبات علاجية في الجيمازيوم.

وشارك شيكابالا في مواجهة طنطا بعد عودته من رحلة غانا ومشاركته في الشوط الثاني أمام النجوم السوداء والتي شهدت خسارة مصر بسداسية مقابل هدف.

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