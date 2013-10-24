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رئيس الوزراء الفلسطينى: التحدى الأكبر لنا هو إعادة وحدة الوطن

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رئيس الوزراء الفلسطينى: التحدى الأكبر لنا هو إعادة وحدة الوطن رئيس الوزراء الفلسطينى: التحدى الأكبر لنا هو إعادة وحدة الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله إن عمل يهدف لحماية أبناء الشعب الفلسطينى، من خلال النهوض بالمؤسسات وضبط أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.

وأوضح الحمد الله خلال افتتاح المؤتمر الدولى لمنظمة التعاون والتنمية اليوم الخميس بمدينة رام الله، أن التحدى الأكبر الآن هو إنهاء الانقسام وإعادة وحدة الوطن ومؤسساته، مؤكدا أنه لا يمكن لأى إنجاز أن يكتمل أو أن يحقق نتائجه إلا بتوحيد الوطن وتمكين مؤسساتنا من العمل بأقصى طاقاتها لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار إلى أهمية المؤتمر فى الوقت الذى تقوم به الحكومة ببناء مؤسسات الدولة، لافتا إلى أنه على الرغم من كل الصعوبات والمعوقات استطعنا أن ننهض بدور مؤسساتنا وتطوير الخدمات المقدمة للفلسطينين، بالإضافة إلى التوسع فى اعتماد تكنولوجيا المعلومات لزيادة كفاءة وفعالية عمل المؤسسات الحكومية.

كما ثمن رئيس الوزراء الفلسطينى دور قطاع العدالة فى حماية إنجازات الحكومة من خلال ترسيخ استقلال القضاء، واحترام القانون وصون الحريات، مؤكدا سعى الحكومة إلى تفعيل منظومة قانونية تشريعية متطورة من شأنها أن تلبى احتياجات المواطنين.

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مصر 365

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