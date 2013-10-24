اكتشاف 14 إصابة بالغدة النكافية بمدرسة واحدة في القليوبية

كتب : حسن صالح الخميس 24-10-2013 15:57

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية اكتشاف 14 حالة إصابة بمرض الغدة النكافية، بين تلاميذ مدرسة عرب الغديري بإدارة شبين القناطر التعليمية.

وقال الدكتور زكريا عبد ربه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم توقيع الكشف الطبي على الطلاب، ومنهحم إجازة لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الوضع مطمئن ولا داعي للخوف من انتشار المرض.

وقررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، تكليف لجنة لمتابعة شروط تطبيق السلامة الصحية بمدارس الإدارة، للوقاية من الأمراض خاصة المعدية منها.