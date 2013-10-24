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الرئاسة الأوكرانية تؤكد تلقيها 53 طلبًا للعفو عن زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو خلال العام الجاري

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الرئاسة الأوكرانية تؤكد تلقيها 53 طلبًا للعفو عن زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو خلال العام الجاري الرئاسة الأوكرانية تؤكد تلقيها 53 طلبًا للعفو عن زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو خلال العام الجاري

كتب : أ ش أ الخميس 24-10-2013 16:00

أكدت الأمانة العامة للرئاسة الأوكرانية، اليوم، أنها تلقت خلال العام الجاري حوالي 53 طلبًا للعفو عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو.

ووفقا للمعلومات الواردة من دائرة شؤون العفو حسبما ذكر راديو (صوت روسيا)، أكدت الأمانة العامة للرئاسة تلقيها ألفا و584 طلبًا للعفو عن ألف و326 متهما في الفترة ما بين يناير الماضي وحتى أكتوبر الجاري، ومن بين تلك الطلبات كان هناك 53 طلبا للعفو عن تيموشينكو فقط.

وأشارت الرئاسة إلى أنه يجري في الوقت الحالي اتخاذ قرار بشأن منح العفو لـ 8 متهمين.

وسجلت الأمانة العامة للرئاسة في أوكرانيا أيضا مناشدة عضوي بعثة البرلمان الأوروبي أليكساندر كوازنيوسكي وبات كوكس للعفو عن تيموشينكو.

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