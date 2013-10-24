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ميسي: نحن بحاجة إليكم للقضاء على شلل الأطفال

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ميسي: نحن بحاجة إليكم للقضاء على شلل الأطفال ميسي: نحن بحاجة إليكم للقضاء على شلل الأطفال

برشلونة، (إفي): صور نجم برشلونة ليونيل ميسي، شريط لزيادة التوعية بضرورة القضاء على مرض شلل الأطفال.

ويأتي الفيديو بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على هذا المرض في 28 من الشهر الجاري، لأنه يوافق ميلاد الطبيب الأمريكي جوناس سالك الذى طور أول مصل مضاد لهذا المرض.

ويظهر ميسي في الفيديو مرتديا قميصه الكتالوني وهو يقول: "نحن بحاجة لكم للقضاء نهائيا على شلل الأطفال"، قبل أن يستدير ليظهر رقم 99 مكتوبا على قميصه في إشارة إلى النسبة المئوية التي انخفضت بها حالات الإصابة بالمرض نتيجة لحملات التوعية العالمية بمكافحته.

ويعد شلل الأطفال أحد الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز العصبي ويمكن أن تسبب شللا تاما لا علاج له، وينتشر هذا المرض في المناطق ذات الظروف الصحية السيئة ويؤثر بشكل رئيسي على الأطفال والشباب.

وحاليا لا يوجد علاج لهذا المرض ولكن هناك مصل مضاد لتجنب الإصابة به يؤخذ عدة مرات خلال مرحلة الطفولة.

وفي عام 1988 أودى المرض بحياة نحو 350 ألف شخص حول العالم ووصل عدد ضحاياه في عام 2010 إلى ألف و500 شخص، ومع ذلك لا يزال شلل الأطفال مرضا مستوطنا في باكستان وأفغانستان ونيجيريا.

ويشارك ميسي في هذه الحملة منذ عام 2010 حينما تعاون نادي برشلونة الإسباني مع مؤسسة (بيل وميليندا جيتس) الخيرية، ليثمر التعاون بينهما عن حملة "MORE THAN A GOAL. End Polio" أو "أكثر من مجرد هدف.. معا للقضاء على شلل الأطفال".

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فيديو اليوم السابع

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