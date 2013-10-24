عاجل| قرار جمهوري بإضافة 60 مليار جنيه من المساعدات العربية إلى الموازنة العامة لتنشيط الاقتصاد

علي عوض: الاضافات من مساعدات زلزال 92 .. والقرار اعتيادي وضروري لسد عجز الميزانية

كتب : أحمد البهنساوي وسماح حسن منذ 45 دقيقة

أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارًا بقانون رقم 105 لسنة 2013 بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 ـ 2014.

وينص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية على قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية، والذي بلغ حوالي 8.78 مليار دولار أمريكي، في نهاية أغسطس 2013 على أن تتم إضافة المعادل بالجنية المصري، ومقداره 60.758 مليار جنيه مصري لحساب وزارة المالية.

ووفقا لنص القرار يستخدم المبلغ المضاف لحساب وزارة المالية على النحو الآتي:

أولا: مبلغ 29.738 مليار جنيه مصري، يستخدم في فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 ـ 2014 لتنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ثانيا: يضاف باقي المبلغ إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري بما يساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وحسب القرار بقانون يوزع المبلغ المضاف للموازنة العامة على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.

كما نص القرار بقانون على زيادة الإيرادات بمبلغ 29738 مليار جنيه، وتعديل الجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 ـ 2014 طبقا للنتائج المترتبة على فتح الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بالقرار، وتعديل قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد.

من جانبه، قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إن القرار بقانون ضروري لإضافة هذه المبالغ من المساعدات التي تم إيداعها منذ الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992.

ولفت إلي أن القرار اعتيادي وطبيعي، نظرا للظرف الاقتصادي التي تمر بها البلاد ولحاجة الموازنة إلى هذا المبلغ.