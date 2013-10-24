الأسود والذهبيّ فخامة تطغى على إطلالات النجمات

شاهدنا في مواضيع سابقة صوراً تثبت لنا أنَّ اللون الأسود هو اللون المفضَّل لنجمات هوليوود والعالم العربيّ عموماً، وذلك لسهولة ارتدائه وتنسيقه في إطلالات مختلفة، ولكن في هذا الموضوع، سنعرض لكِ أجمل إطلالات النجمات بفساتين سوداء أضيفت لها لمسات ذهبيَّة فزادتها فخامة وجمالاً.

درجت ألوان الميتاليك في أزياء هذا العام، ولكن يبدو أنَّ اللون الذهبيّ هو المفضَّل للنجمات، حيث ارتدته الممثِّلة الأنيقة Charlize Theron قبل أيَّام بفستان رائع من "Alexander McQueen" تميَّز بتفاصيل ذهبيَّة فخمة على الأكتاف، كما تألَّقت به في نفس الحفل عارضة الأزياء Karolina Kurkova بفستان قصير ذو تصميم عصريّ أنيق.

زيَّنت التفاصيل الذهبيَّة إطلالات العديد من النجمات خلال العام، ومنهن: Selena Gomez, وSalma Hayek, وNicole Kidman، وKate Hudson.

شاهدي في الصُّور أعلاه أجمل إطلالاتهنَّ بهذه الألوان المميَّزة.

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