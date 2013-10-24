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إصابة 14 تلميذاً بالغدة النكافية فى شبين القناطر

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إصابة 14 تلميذاً بالغدة النكافية فى شبين القناطر إصابة 14 تلميذاً بالغدة النكافية فى شبين القناطر

شهدت مدرسة عرب الغديرى بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية، إصابة 14 تلميذا بمرض الغدة النكافية اليوم الخميس.

وقال الدكتور زكريا عبد ربه، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى تصريحات صحفية، إنه تم توقيع الكشف الطبى على الطلاب، ومنحهم إجازة أسبوعين، مشيرا إلى أن الوضع مطمئن ولا يدعو للخوف.

وبدورها قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، تكليف لجنة لمتابعة شروط تطبيق السلامة الصحية بمدارس الإدارة للوقاية من الأمراض، خاصة الأمراض المعدية مع قدوم فصل الشتاء.

وكان مسئولو المدرسة والإدارة قد فوجئوا بإصابة التلاميذ ما دفعهم إلى إخطار الوحدة الصحية بالقرية.

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مصر 365