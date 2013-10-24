ولي عهد دبي يستقبل خبيرا في " اليونسكو"

استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في أبراج الإمارات بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي.. جيان كارلو باراباتو الخبير في منظمة التربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" .

وجرى خلال اللقاء استعراض الأنشطة والمهام التي تتولاها المنظمة حول العالم لاسيما لجهة الحفاظ على التراث العالمي كإرث وطني لكل شعب من الشعوب ذات الحضارة والتاريخ.

وتناول الحديث بين ولي عهد دبي والخبير الأممي موضوع تسجيل خور دبي كإرث وطني وثقافي لدولة الإمارات عموما ودبي خاصة وأهمية إدراج هذا المعلم التاريخي على لائحة التراث العالمي في " اليونسكو".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية هذا الموضوع كونه يتصل بثقافة شعبنا وموروثه الحضاري الذي يستحق حمايته والترويج له محليا وخارجيا.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي و سعادة مطر محمد الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي وسعادة حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي.

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