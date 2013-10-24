الدميرى من محطة سيدى جابر: إعادة إنشائها لتصبح مركزًا حضاريًا وسياحيًا

تفقد الدكتور ابراهيم الدميرى، وزير النقل، بمرافقة اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، والمهندس حسين زكريا رئيس هيئة السكك الحديدية محطة قطار سيدى جابر بالإسكندرية، للاطمئنان على انتظام حركة القطارات ونظافتها، وطالب المسئولين بهيئة السكة الحديد بالعمل على راحة الركاب وسلامتهم.

وأضاف الدميرى أن أهمية محطة سيدى جابر، تنبع من كونها تخدم 4 ملايين راكب سنوياً، وأن 90% من حركة قطارات الإسكندرية تتم من خلالها، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجى المتميز فى قلب منطقة الرمل، لافتا إلى أن مشروع تطوير وإعادة استغلال محطة سيدى جابر يهدف إلى إعادة إنشاء المحطة لتصبح مركزا حضاريا وسياحيا ومعماريا مهما للمدينة.

وأكد الوزير أن مشروع التطوير بالمحطة يشمل كافة الخدمات والأنشطة التجارية والترفيهية التى تخدم الركاب، وتحقق دخلاً كبيراً لهيئة السكة الحديد، ويعد أحد أهم المشروعات الهندسية بالمدينة خلال الفترة الأخيرة نظراً لحجم المشروع الكبير، والأساليب الهندسية المتطورة التى تم إتباعها عند الإنشاء، حيث تبلغ مساحة المشروع 52 ألف متر مربع.

وأوضح الدميرى أن مشروع التطوير اشتمل على المبنى والجراج الذى يستوعب 850 سيارة، بما يساهم فى تخفيف حدة المرور بالمنطقة، لافتا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 225 مليون جنيه، وسيتم البدء فى تشغيله تجارياً قريبا.