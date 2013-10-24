خبير أمني: مصر في حالة حرب مع الإرهاب الدولي

كتب : فاطمة النشابي الخميس 24-10-2013 11:38

أكد اللواء حافظ الرهوان، الخبير الأمني، أن الإرهاب في مصر في المرحلة الراهنة، يأخذ شكلاً مختلفاً عما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي، مما يستلزم استحداث وسائل جديدة للمواجهة.

وقال في حوار مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث": "مصر ليست الوحيدة التي تتجه نحو ذلك، فالولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم رعايتها للحريات، عقب أحداث 11 سبتمبر، أصدرت قانونًا يعطي رئيس الدولة حق محاكمة المدنيين في محاكمات عسكرية، ويباشر عمليات عسكرية ضد دول وأمم وجماعات، وتم تمرير القانون بدون مناقشات مجتمعية او موافقة الكونجرس".

وأشار الرهوان إلى أن الوضع الأمني في مصر، بات صعبا ويتطلب إجراءات أكثر صرامة، قائلاً: "نحن في حالة حرب مع الإرهاب الدولي، لذلك نحتاج قانونا لمواجهة الإرهاب وليس بغرض محاصرة الحريات".

وأوضح أن قانون الإرهاب لا يمكن أن يكون بديلا لقانون الطوارئ حيث يعطي القانون حق إلقاء القبض على شخص لمدة 24 ساعة وعرضه على النيابة التي تلتزم باستجوابة خلال 72 ساعة.