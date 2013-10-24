سانتوس: نيمار انتقل إلى برشلونة بـ17.1 مليون يورو وليس 57

ساو باولو (إفي) - أكد نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم أنه باع نجمه الصاعد نيمار دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني مقابل 17.1 مليون يورو فقط بجانب مبالغ إضافة أخرى تعتمد على إنجازات اللاعب مع النادي الكتالوني، نافيا ما ترد حول بيعه مقابل 57 مليون يورو.

وأوضح رئيس نادي سانتوس أوديليو رودريجز فيليو في مقابلة مع إحدى الصحف المحلية، أن الاتفاق المبرم مع برشلونة ينص على حصول النادي البرازيلي على مليوني يورو حال إدراج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنيمار بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم.



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وأضاف أن برشلونة سيدفع أيضا لسانتوس 4.5 ملايين يورو إذا ألغى المباراة الودية التي اتفق الطرفان على إقامتها بالبرازيل، بجانب ودية أخرى في برشلونة.

وبموجب اتفاق آخر تم إبرامه بين الناديين سيدفع النادي الكتالوني أيضا 7.9 ملايين يورو من أجل حصوله على حقوق تفضيلية لشراء ثلاثة لاعبين شباب من سانتوس.



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كما أكد رئيس سانتوس أن النادي البرازيلي قام هو والفيفا بطلب توضيحات من برشلونة بسبب تأكيده على شراء نيمار مقابل 57 مليون يورو، علما بأن برشلونة وقع في خطاب على كل المبالغ السابق ذكرها والمدرجة في الاتفاق بين الناديين والتي لا تصل إلى هذا المبلغ.