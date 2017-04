قصة مؤسس موقع WikiLeaks في الصالات العربية

ثلاثة أفلام بارزة تم إطلاقها في الصالات العربية هذا الأسبوع هي The Fifth Estate الذي يتمحور حول مؤسس موفع WikiLeaks والفيلم الألماني The Fourth State الذي يطرح موضوع حريّة الصحافة في روسيا والفيلم الخيالي الدرامي الرومنسي Upside Down. فيما يلي لمحة سريعة عن هذه الأفلام.

The Fifth Estate

فيلم من نوع التشويق مقتبس عن كتابين محورهما Julian Assange مؤسس موقع WikiLeaks، الأول لـ Daniel Berg الشريك السابق لـ Assange والثاني للصحافيين بجريدة الـ Guardian البريطانية David Leigh و Luke Harding. يبدأ الفيلم مع لقاء يجمع Julian Assange والناشط الألماني Daniel Berg، تتبعه عملية نشر وثائق سريّة خاصة بالمصرف السويسري Julius Bar مروراً بـ فيديو عن مجموعة من الجنود الأميركيين يقتلون أبرياء في بغداد وصولاً لنشر أكثر من 2500 وثيقة سريّة حول أفغانستان دون حذف أسماء العملاء وهذا الأمر جعل الولايات المتحدة الأميركية تشن حرباً شرسة على Julian Assange. الفيلم من بطولة الممثل Benedict Cumberbatch الذي تميّز في تأدية دور مؤسس موقع WikiLeaks ومن إخراج Bill Condon الذي قدّم لنا في السابق جزءي فيلم The Twilight Saga: Breaking Dawn.

The Fifth Estate يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان.

The Fourth State

بعد مروره بمشاكل عائلية أدّت الى طلاقه، قرر الصحافي الألماني Paul Jensen الإنتقال للعيش في روسيا حيث وجد وظيفة في Moscow Match التي كان والده قد شارك في تأسيسها مع الروسي Onjegin الذي ما زال يشغل منصب رئيس التحرير فيها. بعد مرور وقت يشهد Paul على مقتل أحد الصحافيين بوجود زميلته Katja التي تكتب مقالاً خاصاً بهذه الحادثة ولكنها تمنع من نشره. عندها يقرر Paul نشر المضمون في الصحفة المخصصة لأخبار المشاهير بما أن المغدور به كان مراسلاً للتلفزيون. فهل هذه الخطوة ستكلّفه حياته؟ الفيلم من إخراج Dennis Gansel الذي كتب أيضاً السيناريو ومن بطولة Moritz Bleibtreu و Kasia Smutniak.

The Fourth State يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان.

Upside Down

الممثلان Jim Sturgess و Kirsten Dunst هما Adam و Eden اللذان إلتقيا صدفة في صغرهما وأحبا بعضهما، لكنهما يواجهان مشكلة كبيرة وهي أنهما يعيشان على كوكبين مختلفين ولا يمكنهما اللقاء سوى في النقطة الأقرب بين الكوكبين بما أن كل واحد منهما يشكّل سماء الكوكب الآخر. فهل سيتمكن هل الثنائي من إيجاد طريقة للّقاء علماً أنه محظّر على سكان الكوكبين اللقاء أو حتى التحدث بينهما؟ وما هي الخطة التي سيرسمها Adam لكسر هذا الحظر.

Upside Down يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والعراق وسلطنة عمان.