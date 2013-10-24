تشكيل مجلس إدارة التعليم بالخرج

عبد الله القرني (الخرج)

اعتمد مدير التربية والتعليم بمحافظة الخرج الدكتور زيد بن محمد الجليفي تشكيل مجلس إدارة التربية والتعليم بالخرج للعام الدراسي 1434/1435هـ.ويتولى المجلس عددا من المهام أبرزها التخطيط والإشراف والمتابعة للعمل التعليمي والتربوي والإداري في الإدارة، مناقشة القضايا التعليمية والظواهر التربوية والاجتماعية، اقتراح الحلول المناسبة لها، رفع مستوى التنسيق بين الإدارات والأقسام في الإدارة وتحسين مستوى الأداء وتقويمه في نطاق إدارة التربية والتعليم.وشمل التشكيل كلا من الدكتور زيد الجليفي، خالد الحربي، إبراهيم الشدي، شريفة القرني، الدكتور محمد العسكر، زيد العبلان، مهندس لاحق العتيبي، محمد الجوير، محمد الحميميدي، صالح الحديثي، الدكتور صالح الدويلة، عبدالله السماري، بسام العميرة، عبدالله العثمان، بسام الدميجان، سعيد الشهراني، فهد بن هلال، منصور السعيدان، عبدالرحمن الدوسري، شادية القحطاني، هياء العليوي، شيخة الدوسري، وضحى العتيبي، هياء السليمان ونورة الحربي.