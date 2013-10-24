جمعية زمزم تزور الحجاج المنومين في المستشفيات

أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

ضمن برامجها الاجتماعية الإنسانية زار وفد من جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية صباح أمس مركز مكة الطبي بالعاصمة المقدسة، حيث تم الاتفاق على أن يقوم وفد رجالي نسائي بزيارته أسبوعيا لزيارة ثلاثين مريضا ومريضة ومواساتهم في مرضهم وتقديم هدايا خاصة من الجمعية.وأوضح جمعة الخياط مدير العلاقات العامة والإعلام بمركز مكة الطبي بالعاصمة المقدسة أن برنامج الزيارات سيبدأ مع بداية شهر محرم من العام الجديد 1435هـ حيث أثنت إدارة المستشفى على مثل تلك البرامج الاجتماعية الإنسانية لما لها من مردود إيجابي لرفع معنويات المرضى وإراحتهم نفسيا. يذكر أن جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية هي جمعية متخصصة في المجال الصحي وتهدف لتقديم التثقيف الصحي والعلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين وذلك من خلال عدد من البرامج كرعاية الأمومة والطفولة والعيادة المتنقلة والعلاج الخيري والمستلزمات الطبية والصيدلية الخيرية والقوافل الطبية وبرنامج زيارة المرضى.