كهرباء تبوك تستجيب لما نشر في «عكاظ» وتؤمن محولاً جديداً

عبدالرحمن الزهراني (تبوك)

تجاوب مدير شركة كهرباء تبوك مع مانشر في صحيفة «عكاظ» يوم أمس الأول بعنوان (محول آل 5 سنوات يهدد الأطفال والكهرباء تصمت) وهو التحقيق الذي ناشد فيه الأهالي الكهرباء بعمل تسوير للمحول الخطير، فقد قامت الشركة أمس باستبدال المحول القديم بمحول جديد، وذكر مدير الكهرباء المهندس مساعد القباع أن إدارته ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم الوطن والمواطن، مضيفا أن الشركة يهمها أولا سلامة المواطن والموظف قبل كل شيء، وذكر أن إدارته عملت على تغيير المحول القديم بمحول جديد وجار العمل في تغيير جميع شبكات التوزيع القديمة، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة لإحلال شبكات التوزيع من عداد ومحولات وأعمده مضى عليها أكثر من خمسة وعشرين عاما كما سيتم تسوير المحول.