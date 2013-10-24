القهوة تقلل فرص الإصابة بسرطان الكبد

"سرطان الكبد" هو سادس أكثر السرطانات شيوعاً فى العالم، وثالث أكثر الأورام المسببة للوفاة، ويعد سرطان الخلايا الكبدية "HCC" هو الصورة الأكثر شيوعاً من المرض، بنسبة تصل إلى 90%، فيما تعد الإصابات المزمنة بالالتهاب الكبدى الوبائى "سى" و"بى" هما المتسببان الرئيسيان فى الإصابة به، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى مثل الكحول والسجائر والسمنة والسكرى.

وكشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة ميلانو الإيطالية عن معلومات هامة ومثيرة بشأن أحد المشروبات الشائعة للغاية، وفاعليتها فى الحد من فرص الإصابة بأحد أخطر الأورام على الإطلاق، وأكثر تسبباً فى رفع معدلات الوفاة.

وكشف الباحثون أن تناول مشروب القهوة يحد من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الكبدية "hepatocellular carcinoma"، والذى يعد أكثر صور سرطان الكبد شيوعاً، بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون القهوة، وذلك حسبما أشارت الدراسات والتجارب السريرية التى شملت 3153 شخصا.

وكشفت النتائج أن تناول 3 فناجين من القهوة بشكل يومى منتظم، ساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50% مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولون القهوة إطلاقاً، وهو ما يدعم الدراسات البحثية السابقة، والتى أكدت دور هذا المشروب الرائع فى تعزيز صحة جسم الإنسان وخاصة الكبد، وتشير التوصيات فى الوقت نفسه بعدم تناول أكثر من 4 فناجين من القهوة باليوم تحت أى ظرف من الظروف.

جاءت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Clinical Gastroenterology and Hepatology"، وهى الدورية الرسمية للجمعية الأمريكية للجهاز الهضمى، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها، فى الثانى والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.