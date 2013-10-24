استشارى علاقات زوجية: قذف المرأة أكذوبة علمية

عدد من التساؤلات تتبادر إلى أذهان البعض تتعلق بالعلاقات الجنسية، منها ما يتعلق بوصول المرأة إلى النشوة وهل تقذف مثل الرجل؟ حيث أكد الدكتور مصطفى عباس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية واستشارى العلاقات الزوجية، أن قذف المرأة ما هو إلا أكذوبة علمية female ejaculation، مضيفا أن المرأة لا تقذف مثل الرجل، حيث يعرف القذف عند الرجل بأنه خروج إفرازات كل من زيل البربخ والحبل المنوى والحوصلة المنوية والبروستاتا، بالإضافة إلى حدوث إفرازات فسيولوجية طبيعية أخرى وتختلف من رجل إلى آخر فى الكمية مثل إفرازات الغدد الموجودة فى مجرى البول للرجل cowper's&am littre's glands والتى تحدث أثناء الاستثارة الجنسية ويكون لون الإفرازات أبيض شفاف كى تنظف وتعادل الحموضة الموجودة بمجرى البول وتعد هذا المجرى لاستقبال الحيوانات المنوية عند القذف.

وأضاف أن هناك نوعا آخر من الإفرازات يأتى عن طريق البروستاتا ولونه أبيض رمادى معكر، ويحدث أثناء الاستثارة الجنسية بعد التبرز أو التبول.

وقال عباس أما المرأة، فعلى الرغم من أن الجزء السفلى من المهبل به غدة البارسولينز bartholin's gland وغدد الاسكينز skene's glands الموجودة فى الجزء السفلى فى مجرى البول للمرأة، بالإضافة إلى أن الثلث الخارجى من المهبل يتكون من نفس النسيج الذى يتكون منه البروستاتا، إلا أن غدد البرسولينز والاسكينز تفرز إفرازات أثناء الاستثارة الجنسية لتلين فتحة المهبل، وهذه الغدد تزيد من إفرازاتها عند وصول المرأة إلى النشوة الجنسية الحقيقية (البظرية)، وهذه الإفرازات لونها أبيض رمادى ولكنها لا تأتى من فتحة مجرى البول فقط ولكنها تأتى من مجرى البول والمهبل وعنق الرحم.

وتختلف تلك الإفرازات من امرأة إلى أخرى من حيث الكمية، فتلك الغدد تبدأ إفرازاتها بعد البلوغ، وكثير من الفتيات تجد نفسها تعانى من هذه الإفرازات لأنها تفرز فسيولوجيا وخاصة لدى الفتيات اللاتى لم يسبق لهن الزواج أو تمارس العادة السرية، كل هذه الطرق تؤدى إلى استهلاك هذه الإفرازات، مضيفا أن خروج تلك الإفرازات طبيعى جدا وليس حالة مرضية، كما يعتقد بعض الأطباء، فتلك الإفرازات تجنب الفتاة حدوث تضخم فى الغدد، وهكذا أثبت أن المرأة لا تقذف مثل الرجل، ولكنها تفرز إفرازات فسيولوجية كثيرة وغزيرة من عدة أماكن بعد النشوة الجنسية الحقيقية.