طالب المحاسبة "طاهر مصطفى" يدخل المنافسات للمرة الثالثة في ستار أكاديمي

عدد كبير من النجوم المصريين دعوا للتصويت للطالب المصري في المنافسة

كتب : فاطمة النشابي منذ 15 دقيقة

يدخل طاهر مصطفى، الطالب المصري في برنامج المسابقات الغنائية الأشهر ستار أكاديمي، والذي تعرضه شاشة CBC حصريًا، المنافسة للمرة الثالثة مع اللبنانيّة ماريا سركيس، والتونسيّة ميساء الماجري، وذلك في البرايم الخامس.

ووصل طاهر مصطفى لهذه المرحلة بعد دعم عدد كبير من النجوم المصريين له وأطلقوا حملة لإنقاذه عبر التصويت المكثّف له بعد أن وجدوا اهتمامًا كبيرًا من جماهير الدول الأخرى بمتسابقيهم.

ومن بين الفنانين الذين اهتموا بالدعوة للتصويت للمتسابق المصري، الفنانة غادة عبد الرازق التي وضعت صورته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعبر حسابها على "تويتر"، ودعت للتصويت له.

وأكدت غادة أن مصر تمتلك مواهب فنية كثيرة تظهر بجدية من خلال برامج المواهب ولابد من مشاركة أهل الفن في استثمار هؤلاء المواهب واعتبارها مصدرًا للدخل القومي ورفع مستوي الفن وهو ما يحدث بالغرب من خلال وجود إدارة جيدة للمواهب منذ الصغر وإدراك مفهوم صناعة النجوم أمثال سيلينا غوميز ومايلي سايروس وغيرهم، وأيضًا أحمد عز وأحمد بدير وأحمد راتب وهاني رمزي وأحمد رزق وغادة إبراهيم ومنة فضالي وجنّات ونجوم آخرين انضموا لهم ودعوا للتصويت له بكثافة خلال الساعات المقبلة وحتى موعد السهرة الخامسة من البرنامج.

يذكر أن طاهر مصطفى يبلغ من العمر21 عامًا وهو طالب محاسبة ويهوى كرة القدم، والتخطيط، وبدأ مشواره في ستار أكاديمي من البرايم الثالث والذي اشتدت المنافسة بينه وبين ماريتا أبي نادر وجان شهيد من لبنان، وفي البرايم الرابع مع نور فرواتي من سوريا، وعيسى المرزوق من الكويت، ويدخل طاهر مصطفى المنافسة في البرايم الخامس حاملاً أحلامًا بالفوز بلقب الموسم التاسع من البرنامج من أجل صنع فرحة جديدة المصريين.