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أسرة "بلادي" بجامعة الزقازيق تكرم مساعد وزير التضامن بحضور خالد تليمة

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أسرة "بلادي" بجامعة الزقازيق تكرم مساعد وزير التضامن بحضور خالد تليمة أسرة "بلادي" بجامعة الزقازيق تكرم مساعد وزير التضامن بحضور خالد تليمة

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود منذ 23 دقيقة

أعلنت أسرة "بلادي" بكلية التجارة جامعة الزقازيق، أنها ستنظم بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، حفلا غدا لتكريم أبناء الكلية لدورهم السياسي في هذه المرحلة، ومنهم ياسر الرفاعي مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وإسلام مرعي عضو مكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأمين الحزب بالشرقية، بحضور خالد تليمة نائب وزير الشباب، و ذلك تحت رعاية محمد عاشور أمين الأسرة ورئيس اتحاد طلاب الكلية وجامعة الزقازيق السابق، ورائد الأسرة الدكتور أبو بكر يوسف المدير التنفيذي لوحدة تطوير الأداء بالكلية.

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