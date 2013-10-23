كيف تتخلص من الندبات البارزة ؟

الندبات البارزة التى تتكون بجانب الحلق عند بعض الأشخاص تشكل مشكلة يصعب التخلص منها بسهولة أو الاعتماد على طريقة واحدة للقضاء عليها، وأحيانا يتطلب الأمر اتباع عدة طرق معا للعلاج، وهو ما تواجهه قارئة تعانى من تلك الندبة البارزة والتى قامت من قبل بإزالتها جراحيا ولكنها عادت للظهور مرة أخرى.

> ونصحها الأطباء باتباع عدة طرق للعلاج وهى:

> - جراحة ثم كورتوزون.

> - جراحة ثم إشعاع.

> - جراحة ثم ليزر ثم كورتوزون.

> وعن أفضل الطرق التى تساعد فى علاج تلك الحالة ترشدنا دكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة:

> عندما يحدث جرح بجانب مكان ارتداء الحلق فإنه غالبا ما يترك أثرا لندبة بارزة وخاصة لذوات البشرة السمراء، وللأسف فتلك الندبة يصعب التخلص منها بشكل نهائى وغالبا ما تعود للظهور من وقت لآخر وخاصة فى حالة الاعتماد على طريقة واحدة فى التخلص منها، ولذلك فغالبا ما يتم اتباع عدة طرق معا للقضاء عليها بشكل نهائى، ويعتبر الحل الثالث الذى ذكرته القارئة من أفضل الطرق للقضاء عليها حيث يتم إزالتها أولا جراحيا ثم الاستعانة بالكورتيزون إلى أن يلتئم الجرح وبمجرد التئامه يبدأ العلاج بأشعة الليزر للقضاء على أى أثر متبق.