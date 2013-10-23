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جهاديون سابقون يزورن أقسام الشرطة بالعريش لتوزيع هدايا للضباط والجنود

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جهاديون سابقون يزورن أقسام الشرطة بالعريش لتوزيع هدايا للضباط والجنود جهاديون سابقون يزورن أقسام الشرطة بالعريش لتوزيع هدايا للضباط والجنود

يزور السبت المقبل, عدد من الجهاديين السابقين, أقسام الشرطة بمحافظة العريش لمساندة أفراد الشرطة فى أداء واجبها للتصدى للإرهاب، ولتقديم هدايا للضباط والجنود.

وقال صبرة القاسمى، منسق حركة الجبهة الوسطية المكونة من جهاديين سابقين, فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الأربعاء: "سنزور أقسام الشرطة بالعريش لتوزيع هدايا على الضباط والجنود لتأييدهم ومساندتهم فى أداء واجبهم".

وأضاف "القاسمى": "أجهزة الأمن سواء الجيش أو الشرطة هم حماة الوطن والضباط، والجنود هم الجهاديون بالفعل, الذين يدافعون عن الوطن بأكمله ولا يدافعون عن جماعة أو حزب معين".

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