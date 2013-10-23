كانافارو: كاسياس قد يرحل عن ريال مدريد في يناير

(إفي) - أكد أسطورة كرة القدم الإيطالية المعتزل فابيو كانافارو أن فريق ريال مدريد الإسباني لم يستفق بعد من تداعيات رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بنهاية الموسم الماضي.

وأوضح كانافارو في مقابلة أجراها لصحيفة (ماركا) "الريال لم يهضم بعد رحيل مورينيو، إنه مدرب صاحب فكر متميز، وكل الفرق التي تركها عانت من بعده، إنه من نوعية المدربين المتطلبين الذي يحمس لاعبيه ويضغط عليهم".

ورغم ذلك أثنى كانافارو على خبرة مواطنه كارلو أنشيلوتي الذي خلف مورينيو في منصبه، مشيرا الى أنه "يحبذ اللعب الجميل رغم انتمائه لمدرسة الكرة الخططية الإيطالية".

وفيما يتعلق بتفضيل أنشيلوتي للحارس دييجو لوبيز على حساب القائد إيكر كاسياس مثلما فعل مورينيو في موسمه الاخير، قال كانافارو "علاقتي بكاسياس جيدة، إنه من بين أفضل حراس العالم، وتصرفه احترافي ومثالي، لكن أعتقد أن هناك قلة احترام لدييجو لوبيز، إنه يعيش فترة رائعة ولا ينال التقدير الكافي".

وتوقع كانافارو رحيل كاسياس عن الميرينجي في يناير اذا استمر احتياطيا للوبيز، مبينا "سيكون من الصعب تعويضه، لكن هذه هي كرة القدم، سأتفهم موقفه".

وأبدى بطل العالم مع الأتزوري 2006 والمتوج بالكرة الذهبية في نفس العام اندهاشه من رحيل الثنائي الألماني مسعود أوزيل والأرجنتيني جونزالو إيجواين عن الريال، مشيرا الى أنهما "لاعبين من الصعب ايجادهما"، لكنه برر رحيلهما بحاجة النادي الملكي لمصدر اموال كثيرة لشراء الويلزي جاريث بيل.

وعن رأيه في جاريث بيل، أجاب "الريال يعتقد أنه سيعطيه الكثير، لذا اتخذ قرارا بشرائه، الزمن سيثبت ما اذا كان محقا، إنه لاعب رائع، ربما يحتاج الفريق لفنيات أكثر من السرعة، لكنه قد يتأقلم سريعا، رونالدو ايضا يحب اللعب في المساحات ويقدم أداءا مذهلا".