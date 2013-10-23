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محاولة فاشلة لاغتيال عنصر بالاستخبارات العسكرية الليبية

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محاولة فاشلة لاغتيال عنصر بالاستخبارات العسكرية الليبية محاولة فاشلة لاغتيال عنصر بالاستخبارات العسكرية الليبية

طرابلس (أ. ش. أ)

نفذ مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء محاولة لاغتيال "رئيس عرفاء"، بالاستخبارات العسكرية فى مدينة بنغازى الليبية.

وقال الخبير الأمنى والعسكرى الليبى محمد الحجازى، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بطرابلس، إن مسلحين مجهولين قاموا بإلقاء عبوة ناسفة على منزل عنصر التحريات بالاستخبارات العسكرية خالد العرفى، وأن العبوة ارتطمت بالسور الخارجى للمنزل ولم تحدث أية إصابات.

وأضاف أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة وأسرعوا بالفرار، فور إلقاء العبوة ويجرى البحث عنهم.

يشار إلى أن مدينة بنغازى تشهد العديد من الانفجارات، والاغتيالات، للعسكريين ورجال الأمن.

وعلى صعيد آخر، أكد الحجازى، أنه تم
> توقيف 72 مهاجرا غير شرعى، اليوم بمنطقة الكويفية، أغلبهم من التشاديين.

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