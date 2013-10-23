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عاطلون يحاصرون وزيرة مغربية رافعين شعارات تطالب برحيل الحكومة

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عاطلون يحاصرون وزيرة مغربية رافعين شعارات تطالب برحيل الحكومة عاطلون يحاصرون وزيرة مغربية رافعين شعارات تطالب برحيل الحكومة

حاصر عاطلون عن العمل، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، بسيحة الحقاوى، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، داخل سيارتها، أمام مبنى الوزارة بالعاصمة، رافعين شعارات تنتقد حكومة عبد الإله بنكيران، رئيس ، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامى، وتطالب برحيله.

وقام عشرات العاطلين بمحاصرة سيارة الحقاوى، وهى قيادية بارزة بحزب بنكيران، لمدة بضع دقائق، أمام مبنى الوزارة بحى أكدال، أحد أرقى أحياء الرباط، ورفعوا شعارات تنقد حكومة بنكيران وأداء الحقاوى، قبل أن تتدخل قوات الأمن، وتبعدهم عن السيارة وتغادر الوزيرة المكان.

ومنذ قرابة شهر حاصر عاطلون عن العمل فى حادث مماثل، وقع قبالة البرلمان المغربى، يوم 18 سبتمبر الماضى، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، داخل سيارته فى أحد شوارع العاصمة الرباط، مطالبين برحيله، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريقهم.

وبشكل شبه يومى يتظاهر المئات من العاطلين عن العمل فى المغرب أمام البرلمان؛ لمطالبة حكومة بلادهم بتوظيفهم فى المؤسسات الحكومية، تنفيذاً لاتفاق سابق أبرمته الحكومة السابقة مع "تنسيقية العاطلين" التى تمثلهم فى 20 يوليو 2011.

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مصر 365

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