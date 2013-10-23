في مثل هذا اليوم - يونايتد 1 - 6 سيتي

في الـ23 من أكتوبر عام 2011 استضاف الشياطين الحمر دربي مدينة مانشستر باستقبال غريمهم التقليدي سيتي والذي دك حصونه بسداسية مفاجئة للجميع.

مانشستر سيتي الذي وضع إسمه ضمن الأسماء المتنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة استطاع أن يصنع المعجزة التي لا تتكرر كثيرا في حضور أليكس فيرجسون المدرب السابق للشياطين الحمر.

هدف في الشوط الأول من الإيطالي ماريو بالوتيلي قبل أن يتبعه بآخر مع بداية الشوط الثاني قبل أن يضيف أجويرو الثالث تمكنوا من وضع يونايتد في موقف محرج، على الرغم من تقليص فليتشر النتيجة بهدف رائع إلا أن الرد كان عنيفا من سيتي بثلاثة أهداف أخرى عن طريق دجيكو "هدفين" وديفيد سيلفا.