ديل بييرو: ميسي أم رونالدو؟ = أمك أم أبوك

مدريد، (إفي): صرح أسطورة كرة القدم الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، بأنه من الغريب مشاهدة حارس مرمى وقائد فريق مثل إيكر كاسياس يجلس على مقاعد البدلاء مع فريقه ريال مدريد، ولكنه أكد ثقته في أن كاسياس سيحقق شيئا كبيرا رغم ذلك.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة (أس) الإسبانية ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء قال ديل بييرو: "كاسياس سيحقق شيئا كبيرا. فهو حارس مرمى استثنائي. وإنه لشرف لي أنني واجهته وسجلت أهدافا في مرماه".

وأضاف أنه كان من الصعب عليه مواجهة حارس مرمى مثل كاسياس لأنه يتميز بالشجاعة والقوة البدنية "لقد فاز بكل البطولات.. لا أحد يمكنه تحقيق هذا النجاح الكبير بمحض الصدفة خاصة إذا كان خلال وقت قصير".

وعند سؤاله عما إذا كان ريال مدريد قد حاول التعاقد معه قال ديل بييرو (38 عاما) إن هذا لم يحدث، وأضاف مازحا أن عقده مع فريقه الحالي سيدني الأسترالي سينتهي في غضون عام.

وحول الأفضل من بين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، قال ديل بييرو إنه لا يمكن المقارنة بينهما "فكأنك تسأل شخصا هل تختار أمك أم أباك.. فميسي نجم قادم من عالم الأحلام وموهبته تتخطى أي حواجز.. أما كريستيانو فعبقري يتميز بالقوة البدنية والقدرة على إحراز الأهداف".

وأضاف أن قيام ريال مدريد ببيع لاعبه الألماني مسعود أوزيل إلى أرسنال الإنجليزي أصابه بالدهشة في بادئ الأمر، ولكنه تفهم أن الملكي قام بهذا الأمر لكي يتمكن من دفع تكاليف صفقة ضم الويلزي جاريث بيل من توتنهام الإنجليزي والتي وصلت إلى 100 مليون يورو.

وعن رأيه في مدرب الريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي دربه في فريقه السابق يوفنتوس، قال ديل بييرو: "لقد كان حاسما في مسيرتي في لحظة معقدة (بسبب معاناته من إصابة بالغة وقتها)"، مبرزا شخصية أنشيلوتي الجيدة.

ويعتقد ديل بييرو أن الريال سيحتاج لبعض الوقت حتى يتأقلم على طريقة أنشيلوتي "فالتغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها، فهو يعمل يوما بيوم وينقل قيمه للفريق وأفكاره مع كل مباراة وفي النهاية النتيجة ستتضح".

كما يرى ديل بييرو أن نجم الكرة الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان، الذي يعمل حاليا كمدرب مساعد في فريق ريال مدريد، يملك كل المقومات التي تجعله ينجح في أي شي يوده فهو "شخص ذكي وجدير بالثقة".

وعن مثله الأعلى من اللاعبين وهو صغير كشف ديل بييرو أنه كان يعشق الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا والأسطورة آرثر أنتونيس كويمبرا المعروف باسم "زيكو".

ولم يرغب ديل بييرو في التكهن بالفريق الأقرب للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ولكنه يأمل في أن يجمع النهائي بين ريال مدريد ويوفنتوس