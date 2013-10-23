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مكياج ماهلاغا جابري أجمل امرأة في العالم

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مكياج ماهلاغا جابري أجمل امرأة في العالم مكياج ماهلاغا جابري أجمل امرأة في العالم

تعتبر ماهلاغا جابري من أجمل نساء العالم، نظراً إلى ما يجتمع في ملامحها من صفات جماليّة مميّزة تجعلها من جميلات العالم، لا بل في الصف الأول.
شبّهت بجمال عينيها بالنجمة هيفاء وهبي، وبالنجمة أنجلينا جولي بجمال شفتيها، فيما تبقى ملامح وجهها الأخرى خاصّة بها، وكذلك رشاقتها التي تزيدها أنوثة.

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مكياج مميّز خفيف وجذّاب:
لم يختلف مكياج العارضة ماهلاغا جابري على مرّ الأيام والمناسبات، فحافظت على أسلوبها، لأنّه يليق بها وبجمالها. فماذاً إذاً عنه، وكيف تتقنين وضعه؟
- وحّدي بشرتك بكريم أساس ذي لون طبيعي، من لون بشرتك، إذا كنت صاحبة بشرة سمراء. واختاريه داكناً بدرجة واحدة أكثر من بشرتك، إذا كانت بشرتك بيضاء.
- ضعي ألواناً طبيعيّة على جفونك الثابتة والمتحركة، واختاري الألوان الترابيّة أو الزهريّة.
- حدّدي عينيك بأي لاينر أسود يرسم كامل العين، ثمّ كثّفي رموشك بالماسكرا.
- ارسمي وجنتيك بلون مشمشيّ دافئ، باتجاه الأعلى.
- حدّدي شفتيك بقلم شفاه بني- طبيعي، ثمّ ضعي أحمر شفاه بيج- زهري.
ما رأيك بمكياجها؟

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