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مصدر عسكرى: مقتل 3 عناصر "القاعدة" فى ضربات جوية للجيش اليمنى

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مصدر عسكرى: مقتل 3 عناصر "القاعدة" فى ضربات جوية للجيش اليمنى مصدر عسكرى: مقتل 3 عناصر "القاعدة" فى ضربات جوية للجيش اليمنى

قال مصدر عسكرى يمنى، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا فى ضربات جوية شنها الجيش اليمنى خلال الأيام الثلاثة الماضية فى مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وأشار المصدر إلى أن سلاح الجو اليمنى نفذ سلسلة ضربات استهدفت عناصر للقاعدة فى منطقة "الخالية" بمديرية المحفد بمحافظة أبين، خلال الأيام الثلاثة الماضية؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم.

وقصف الجيش اليمنى، السبت الماضى، بالمدفعية الثقيلة، سلسلة جبلية بمديرية مكيراس فى محافظة البيضاء (وسط البلاد)، يتحصن فيها عناصر من تنظيم القاعدة، بحسب مصدر عسكرى.

وقتل سبعة عناصر من القاعدة، قبل نحو أسبوعين، خلال تصدى الأمن اليمنى لعناصر مسلحة هاجمت نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن الخاصة فى مدينة رداع التابعة للبيضاء.

ونفذت عناصر القاعدة التى تنشط فى العديد من المناطق اليمنية خاصة فى المناطق الجنوبية، مؤخراً سلسلة هجمات على مواقع أمنية وعسكرية، أدت إلى مقتل العشرات من ضباط وجنود الجيش والأمن اليمنيين.

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مصر 365