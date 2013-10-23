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وفاة شاب بحرينى إثر انفجار قنبلة بحوزته قبل شن هجوم بالبلاد

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وفاة شاب بحرينى إثر انفجار قنبلة بحوزته قبل شن هجوم بالبلاد وفاة شاب بحرينى إثر انفجار قنبلة بحوزته قبل شن هجوم بالبلاد

قالت السلطات فى البحرين، إن شابا قتل إثر انفجار قنبلة قبل آوانها فيما كان يحاول شن هجوم فى البلاد.

ووسعت البحرين حملاتها ضد ما أسمتها بخلايا "الإرهابيين" التى يشتبه فى أنها تخطط لتفجيرات تستهدف قوات أمنية وأهدافا أخرى فى أنحاء البلاد. ويواجه هذا البلد الذى يحكمه السنة اضطرابات متواصلة منذ انتفاضة الشيعة التى بدأت مطلع عام 2011.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على سلاح نارى وذخيرة قرب جثة الشاب (17 عاما) على بعد نحو عشرة كيلومترات غرب العاصمة المنامة، ولقى الشاب حتفه مساء أمس الثلاثاء.

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مصر 365