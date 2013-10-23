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«جارديان»: مسيحيو مصر «كبش فداء» لأنصار «مرسى»

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«جارديان»: مسيحيو مصر «كبش فداء» لأنصار «مرسى» «جارديان»: مسيحيو مصر «كبش فداء» لأنصار «مرسى»

كتب : أمنية نجيب منذ 42 دقيقة

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية: إن المسيحيين فى أصبحوا «كبش فداء» لبعض المتشددين بعد الإطاحة بحكم محمد مرسى. وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن أكثر من 40 كنيسة قد هُوجمت من قِبل تنظيم الإخوان وأنصاره بعد فض الجيش اعتصامى «رابعة والنهضة».

وتابعت الصحيفة أن أحداث الاعتداء على الكنائس المصرية تزداد وهذه المسئولية تقع على عاتق المسئولين عن إدارة الدولة حاليا؛ حيث لم يُبذل جهد كبير لمنع الهجمات أو لإيقاف عمليات الإرهاب والترويع الجارية من قِبل التيارات المتطرفة، خاصةً فى ظل انقسام البلاد بين أقلية من الإسلاميين الغاضبين من الإطاحة بـ«مرسى» وباقى المصريين الذين يدعمون الجيش.

من جهة أخرى، ألقت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية باللوم والاتهامات على أنصار «مرسى» وتنظيم الإخوان بسبب الهجمات على الكنائس، مشيرة إلى أن «الإسلاميين» يرون أن الأقلية المسيحية هى المسئولة عن الإطاحة به، وذلك بسبب مشاركتهم الواسعة فى تظاهرات 30 يونيو وتأييدهم للجيش المصرى، مستشهدة بالاعتداءات المتكررة على الأقباط وأماكن عبادتهم منذ يوليو الماضى، وقالت إذاعة «صوت روسيا»: إنه من المرجح أن يكون تنظيم القاعدة وراء حادث كنيسة الوراق، مستشهدة بما قالته مارينا سابرونوفا، خبيرة شئون الشرق الأوسط، من أن «الإخوان فى مصر بصدد بدء حرب ليس فقط على الأقباط، لكن على مصر بأسرها، بما فيها الإدارة المصرية الحالية بسبب دعمها للأقباط»، مؤكدة أن الإخوان ينتقمون من البلاد بعد حظرهم بحكم قضائى، عن طريق مهاجمتهم المسيحيين. وأضافت «مارينا» أن هذه الأعمال الإرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع فى مصر.

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