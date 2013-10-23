التعليم تراجع "التدريب ومركز التعلم" لاعتمادهما كمقدم خدمات بدمياط

قال الدكتور سمير حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه سيتم مراجعة إدارة التدريب ومركز مصادر التعلم بدمياط من قبل الأكاديمية المهنية، لاعتمادهما كمقدم خدمات التنمية المهنية، وذلك يومى الأربعاء والخميس الموافق 23 – 24 أكتوبر الجارى.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المعايير التى سيتم مراجعتها عبارة عن المجال الأول "الكفاءة المؤسسية" وينقسم المعيار الأول إلى الهيكل التنظيمى للمؤسسة وله 4 مؤشرات، والمعيار الثانى يتضمن أمن المؤسسة وسلامتها وله 3 مؤشرات، والمعيار الثالث يتضمن الإعلام بالمؤسسة وتسويق خدماتها، وله مؤشران.