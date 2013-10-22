بالصور..تشييع جثمان تلميذ مدرسة السلام ضحية الإهمال بأسيوط

شيع عدد من أهالى التلميذ "محمد صلاح الدين محمد"، التلميذ بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة السلام الخاصة بأسيوط، جثمانه بعد أن تسلموه من مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وكان "محمد" قد لقى مصرعه ظهر اليوم إثر سقوطه فى بالوعة صرف صحى داخل مدرسة السلام الحديثة الخاصة، وتم انتشال الجثمان عن طريق فرقة من قوات الإنقاذ النهرى، وتم نقل الجثمان لمستشفى الإيمان وبعد المعاينة أمرت النيابة العامة بدفن جثمانه.

وكان فريق من نيابة قسم ثان أسيوط انتقل إلى المدرسة لمعاينة مكان الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية لموت التلميذ ومعاينة مكان وقوعه.

كما قام اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، وجمال آدم، سكرتير عام المحافظة، وسليمان قناوى، السكرتير المساعد، وفتحى داوود وكيل وزارة التربية والتعليم وضباط مباحث قسم ثان أسيوط، إلى المدرسة واستمع المحافظ من الطلاب ومسئولى المدرسة إلى كيفية وقوع الحادث، وتفقد موقع البيارة وأمر بتغطيتها واتهم إدارة المدرسة بالإهمال والتقصير وأحال مسئولى المدرسة للتحقيق.