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صلاح يشارك ميسي وأوزيل وفان بيرسي في إطلاق حذاء أديداس الجديد

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صلاح يشارك ميسي وأوزيل وفان بيرسي في إطلاق حذاء أديداس الجديد صلاح يشارك ميسي وأوزيل وفان بيرسي في إطلاق حذاء أديداس الجديد

يشارك محمد صلاح جناح بازل مع نجوم العالم في إطلاق الحذاء الجديد الذي تطلقه شركة أديداس يوم الثلاثاء.

 

ويلعب صلاح مع بازل في مباراته أمام ستيوا بوخارست الروماني ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 


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ويرتدي صلاح الحذاء الجديد لأديداس خلال مباراة دوري الأبطال أسوة بنجوم كرة القدم حول العالم الذين تتعاقد معهم الشركة.

 


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ويشارك ليونيل ميسي وداني ألفيش وشابي هيرناندز نجوم برشلونة أمام ميلان بالحذاء نفسه، ومسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال أمام بروسيا دورتموند في مباريات الثلاثاء.

كما يلعب به أرين روبن وفيليب لام لاعبا بايرن ميونيخ أمام فيكتوريا بلزن، وروبين فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد في مباريات الأربعاء.

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