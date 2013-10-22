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إمام يرى أن الأهلي ' المنسحب ' أزمة للزمالك في كأس مصر

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إمام يرى أن الأهلي ' المنسحب ' أزمة للزمالك في كأس مصر إمام يرى أن الأهلي ' المنسحب ' أزمة للزمالك في كأس مصر

يؤمن حازم إمام ظهير الزمالك أن انسحاب الأهلي من بطولة كأس لا يصب في مصلحة فريقه الذي تأهل لربع النهائي.

وفاز الزمالك يوم الثلاثاء على طنطا 4-0 في دور الـ16 من كأس مصر، ليتأهل لمواجهة الانتاج الحربي يوم الأحد.

ويعد الزمالك أبرز المرشحين للفوز للقب في غياب الأهلي الذي فضل عدم المشاركة في البطولة بسبب خلافات مع اتحاد الكرة.

إلا أن إمام قال لـFilGoal.com: "لا نهتم كثيرا بعدم مشاركة الأهلي في البطولة، فنحن نركز للفوز باللقب فقط".

وأوضح "لو فزنا بالبطولة سيقول الناس لأن الأهلي لم يشارك، ولو خسرناها سيقولون فشل الزمالك حتى في غياب الأهلي".

وسجل إمام هدفا رائعا في رباعية فريقه.

وقال عنه: "معتاد دائما منذ كنت في فريق الناشئين على التسديد بوجه قدمي اليمنى الخارجي، وهذا ما فعلته مع الكرة".

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