المجلس التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب يبحث سبل التعاون "البري والبحري والمتعدد"

الدميري: اتفاق مصري سعودي أردني سوداني في مجالات النقل المحتلفة

كتب : سلامة عامر ومروة مرسي منذ 7 دقائق

عقد، أمس، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ51، بمشاركة وزير النقل المصري الدكتور إبراهيم الدميري، بالإضافة إلى باقي الأعضاء في المكتب التنفيذي وبعض المنظمات والاتحادات العربية المشاركة بصفة مراقب، وهي "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - مجلس الوحدة العربية الاقتصادية - الاتحاد العربي للنقل البري - الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية - الهيئة العامة للطيران المدني - الاتحاد العربي للناقلين البحريين - الاتحاد العربي لمرحلي البضائع واللوجيستبات - اتحاد الموانئ العربية".

وصرح الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، أن الاجتماع ناقش اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الـ26 لمجلس وزراء النقل العرب، ودراسة الموضوعات المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة الـ26 مع تحديد ومكان عقد الدورة العادية الـ52 للمكتب التنفيذي.

وأضاف الدميري، أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب اعتمد جدول أعمال المجلس حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات ضمن جدول الأعمال، منها ما يتعلق بالنقل البري "دراسة مخطط الربط السككي بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ المخرجات لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في مجال النقل المستدام"، وما يتعلق بالنقل البحري "متابعة مشروع الربط البحري بين الدول العربية - مقترح مشروع ربط بحري بين موانئ الدول العربية - المسودة الثالثة لمشروع اتفاقيات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية - توصيات ورشة عمل التعليم والتدريب البحري بالمنطقة العربية - دراسة تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة من دول أمريكا الجنوبية".

وأما ما يتعلق بالنقل متعدد الوسائط، قال "الدميري" إنه تمت مناقشة دراسة تطوير الأنظمة اللوجيستية وتحقيق التكامل فيما بين الدول العربية، إضافة إلى متابعة علاقات النقل الجوي بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي والقواعد الاسترشادية الموحدة التي يمكن أن تستعين بها الدول العربية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وعلى جانب اجتماعات المكتب التنفيذي، التقى الدميري مع وزراء النقل بالسعودية والأردن والسودان لدعم التعاون بين مصر والدول الثلاث في مجالات النقل المختلفة.