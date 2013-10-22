تامر أمين يناقش مع عدد من السياسيين المشكلات اليومية في الشارع المصري

قنديل: مصر تعيش "فوضى حقيقية".. والمهندس: حظر التجوال يزيد معاناة المصريين

كتب : خالد جمال منذ 6 دقائق

يعيش المواطن المصري عذابًا حقيقيًا بمعنى الكلمة في كل مفردات حياته اليومية ما بين تكدس مروري مروّع وأزمة في كل السلع سواء بارتفاع الأسعار بشكل جنوني أو غيابها، والأدهى هو غياب الأمن والأمان؛ فالقتل في الشارع "أمر وارد في كل لحظة"، ووسط كل ذلك هناك حظر تجوال لم يحقق شيئًا سوى زيادة المعاناة، هكذا قال الإعلامي تامر أمين الذي ناقش في حلقة أمس من برنامجه (ساعة مصرية) معاناة المصريين، وبخاصة على خلفية وقوع حادث إطلاق الرصاص على كنيسة العذراء في الوراق ومقتل أربعة وإصابة 18 في ظل وجود الحظر.

وجاءت المقدمة تحت عنوان (ارفعوا الحظر) فقال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن مصر تعيش فوضى حقيقية وحظر التجوال يعكس صورة سلبية للخارج وحادث الوراق يجعلنا نطالب برفع الحظر.

ومن ناحيته، قال محمد المهندس، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، إن حظر التجوال ليس له فائدة إلا زيادة المعاناة على المصريين والسلطة غير مهتمة بحياة الناس وحظر التجوال يتسبب في اختناقات مرورية، وأضاف: "الحظر يؤكد ضعف الدولة عن حماية المؤسسات والأفراد.

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي سعد هجرس أن الحظر ليس له فائدة وجميع الجرائم حدثت قبل ميعاده ونحتاج للتوازن بين الحريات والحكم. أما شريف طه، عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور، فأشار إلى أن الشعب يختار حكامه ويمنح السلطة لمن يشاء والحظر يتسبب في اختناقات مرورية ويؤكد عجز الدولة.