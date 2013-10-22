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"القومي لحقوق الإنسان" يدين حادث كنيسة الوراق.. ويعزي أسر الضحايا

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"القومي لحقوق الإنسان" يدين حادث كنيسة الوراق.. ويعزي أسر الضحايا "القومي لحقوق الإنسان" يدين حادث كنيسة الوراق.. ويعزي أسر الضحايا

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة منذ 16 دقيقة

أدان السفير محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحادث الإجرامي الذي تعرضت له كنيسة العذراء بالوراق، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين، مؤكدًا أن هذا العمل الخسيس يتنافى مع الشرائع السماوية ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، والتي تضمن الحق في الحياة الآمنة، ويتنافى مع حقوق المواطنة الكاملة التي ترتبها كافة الوثائق.

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "أننا نعزي أسر الضحايا ونشعر بآلامهم اتجاه مصابهم، وأن هذه الإدانة تتسق تمامًا مع موقف المجلس الدائم الذي يدين كافة الأعمال الإجرامية التي تنتهك الحق في الحياة، الذي هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان".

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، "أنني على ثقة في وعي الشعب الذي يدين ما حدث وينبذ الأيدي الآثمة التي تحاول أن تحدث الفرقة والشقاق في شعب متوحد منذ أمد التاريخ".

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