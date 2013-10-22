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دورة فى التنمية البشرية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

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دورة فى التنمية البشرية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية دورة فى التنمية البشرية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

ينظم الرباط الوطنى المصرى بالتعاون مع المجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان دورة فى التنمية البشرية والإعلام وذلك يوم السبت الموافق 26/10/2013 فى قاعة الجالرى بمكتبة العامة بالإسماعيلية تحت رعاية محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص.

وأشار أسامة سند المشرف العام للرباط الوطنى المصرى إلى أن دورة التنمية البشرية من الضروريات الهامة للتأهيل لسوق العمل فى أى مجال وهى أولى الدورات وليست الأخيرة التى يقدمها الرباط بمدن القناة وخاصة الإسماعيلية وستنتهى فعاليات الدورة بحفل ختامى فى نهاية الأسبوع والذى يسلم فيها شهادات معتمدة من مركز الإبداع والرباط الوطنى المصرى.

وأكد تامر خالد المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان أنه سوف يعقبها دوره أخرى متخصصة فى الإعلام الاجتماعى للتدريب والعمل فى مجالات الإعلام ودورات تدريبيه متخصصة فى كل من المجالات الآتية(للتقديم والمونتاج والإعداد والإخراج التليفزيونى بالتعاون مع "قناة القناة" و”نقابة الإعلاميين".

كما أبدت الدكتورة ماجدة عطا مدير عام مكتبة مصر إعجابها بالبدء فى هذه الدورات التى ترتقى بثقافة الخريجين والطلاب، وقالت إن المكتبة ستقدم خدمة فى سابقة هى الأولى من نوعها وهى "مكتبة ديلفرى" والتى ستطوف اغلب مدارس الاسماعيلية لنشر الثقافة والأدب والعلوم وتكتشف وتنمى المواهب والمهارات الإبداعية.

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مصر 365

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